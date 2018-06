Minder mobielen centrale Iris rijdt drie keer wereld rond 12 juni 2018

02u45 0

Het project !R!S (lees IRIS) heeft een fraai werkingsjaar achter de rug. De initiatiefnemers bieden vervoer aan voor personen die minder mobiel zijn. Het project werd op 1 januari 2016 opgestart en is een samenwerking tussen de Dienst voor Gezinszorg De Regenboog, het orthopedagogische centrum Katrinahof en de gemeente Zwijndrecht. "Samen organiseren we vervoer op maat voor personen met verplaatsingsproblemen in de regio Zwijndrecht-Linkeroever en Beveren-Kruibeke," zegt coördinator Eric Straetmans. "In 2017 reden we op deze manier ongeveer 120.000 km, 3 keer rond de wereld dus. We bieden twee mogelijkheden aan: de handicar en de minder mobielen centrale."





Iris beschikt over 6 minibussen met een rolstoellift. Daarnaast zetten vrijwilligers ook hun eigen wagen in. Nieuwe chauffeurs zijn steeds welkom en kunnen zich melden via 03/210.96.62 of straetmans.e@ thuiszorgderegenboog.be (PKM)