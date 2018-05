Met de fiets van Zwijndrecht (NL) naar Zwijndrecht (BE) 24 mei 2018

Wielerliefhebbers kunnen hun borst al natmaken voor de 41ste editie van de toertocht tussen Nederlands en Belgisch Zwijndrecht (en terug). Een rit van 215 km die dit jaar doorgaat op zaterdag 26 mei. Men kan ook voor 115 km gaan (enkele rit). Er wordt gefietst aan een gemiddelde snelheid van 26 km per uur en er is uitgebreide medische begeleiding, een bezemwagen en een materiaalwagen. De sportdienst voorziet bus- en fietsvervoer tot op de vertrekplaats in Nederland. Wie 's namiddags terugfietst naar Nederland moet wel zelf voor vervoer terug naar België zorgen. De deelnameprijs bedraagt 12 euro. Voor het vervoer tot op de startplaats betaal je 5 euro extra. De opbrengst gaat naar het Kinderfonds tegen Kanker. Inschrijven kan via www.i-school.be/zwijndrecht. Het vertrek is om 6 uur aan de sporthal en fietsen worden vanaf 5.30 uur ingeladen.





