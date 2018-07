Mantelzorgcafé in dienstencentrum Houtmere 24 juli 2018

Het dienstencentrum Houtmere wil een mantelzorgcafé opstarten om mantelzorgers te ondersteunen en te helpen om hun taak vol te houden. Er wordt nu eerst gepeild naar de interesse om hieraan deel te nemen. De opstart is voorzien dit najaar. In een Mantelzorgcafé staat het contact met andere mantelzorgers centraal. Onder begeleiding worden ervaringen en verhalen uitgewisseld aan de hand van een bepaald thema. Een Mantelzorgcafé biedt informatie, contactmogelijkheden, een luisterend oor of gewoon even tijd voor zichzelf. De deelname aan de bijeenkomsten is gratis en er wordt gezorgd voor koffie en lekkers. Wie interesse heeft om deel te nemen, kan contact opnemen met het dienstencentrum Houtmere op het nummer 03 250 18 36 of via houtmere@zwijndrecht.be (PKM)