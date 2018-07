Man steelt (twee keer) auto van weldoeners 03 juli 2018

02u33 0 Zwijndrecht De procureur eist 40 maanden cel tegen Dani H. uit Zwijndrecht. De twintiger, die illegaal in het land verblijft, had de auto gestolen van twee mensen die hem wilden helpen. Eén van hen kreeg daarbij rake klappen.

De eerste autodiefstal pleegde H. op 5 december 2017. Een vrijwilligster was hem toen komen helpen bij het invullen van papieren. Hij ging met een smoesje naar haar wagen en reed ermee weg. De auto werd uiteindelijk aan de vrouw terugbezorgd.





Acht dagen later was Dani H. bij een man in de wagen gestapt en had hij een lift gevraagd voor zijn gezin, omdat zijn kinderen nat werden in de regen. De bestuurder stemde in en bracht hen naar huis. De beklaagde vroeg vervolgens of hij met hem niet naar de winkel wilde rijden. Opnieuw toonde het slachtoffer zijn goede hart en telde hij 88 euro voor boodschappen neer.





In elkaar geslagen

Toen Dani H. ook nog een televisietoestel wilde, was de maat vol. Het slachtoffer weigerde en werd door de beklaagde in elkaar geslagen. Daarna ging hij er met zijn auto vandoor. De wagen werd later teruggevonden in Duitsland.





H. wordt ook nog vervolgd omdat hij zich op 7 januari 2017, na een melding van huiselijke moeilijkheden, weerspannig was geweest. Hij probeerde de agenten een kopstoot te geven en zou naar hen gespuwd hebben.





Drie dagen later werd hij in de Carrefour van Zwijndrecht gearresteerd, nadat hij er een flesje parfum had leeggespoten.





Vonnis op 13 juli. (BJS)