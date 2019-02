Leerlingen Het Laar schitteren in eigen theaterproductie Kristof Pieters

28 februari 2019

11u33 0 Zwijndrecht Op 1 maart geven 55 leerlingen van GO! basisschool Het Laar uit Zwijndrecht het beste van zichzelf in hun eigen theaterproductie ‘Marie Currysaus’. Het verhaal werd geschreven en geregisseerd door Juf Dorien, de leerkracht van het vijfde leerjaar.

‘Marie Currysaus’ werd een echt schoolproject. Alle klassen van de lagere school werden erbij betrokken. De eersteklassers maakten kunstwerken voor de foyer, de leerlingen van het tweede leerjaar maakten de affiches, het derde en vierde leerjaar ontwierpen een heus laboratorium als decor. Het vijfde leerjaar leefde zich poëtisch uit rond het thema emoties en wetenschap. En de leerlingen van het zesde leerjaar drukten de tickets. Ook alle leerkrachten zetten mee hun schouders onder de productie: van de liedjesteksten tot de choreografie. Maar de school kon ook rekenen op de hulp van heel wat vrijwilligers voor het samenstellen van de kostuums en het zoeken naar de juiste attributen. De leerlingen zelf kregen hierbij heel wat verantwoordelijkheid.

“Alles werd samengebracht tot een productie waar we echt fier op mogen zijn”, vindt directeur Marina De Schepper. “Onze leerlingen repeteerden zelfs na de schooluren. De laatste weken motiveert iedereen elkaar en zien we de kinderen tijdens de pauzes regelmatig samen hun teksten repeteren. De vorige editie vond plaats in het gebouw van het Laar, maar de ruime aandacht deed de school uit zijn voegen barsten, daarom gaat de vertoning nu voor het eerst door in OC ’t Waaigat.”

Het resultaat van al deze inspanningen kan men bewonderen op 1 maart om 19 uur in OC’t Waaigat in Burcht.