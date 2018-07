Landbouwers krijgen lager tarief op tankbelasting 31 juli 2018

De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft beslist om land- en tuinbouwers minder zwaar te belasten op tanks en vergaarbakken voor water. Het reglement dateert van 2013 en was in 2017 al een keer aangepast. Toen werd er een vrijstelling toegevoegd wanneer de tanks en vergaarbekkens worden aangewend vanuit milieuoverwegingen. Omdat de land- en tuinbouwbedrijven genoodzaakt zijn om gebruik te maken van grote waterbekkens en opslagtanks voor hun bedrijf is nu een lager belastingtarief ingevoerd voor deze doelgroep. De land- en tuinbouw werkt immers tegen veel kleinere winstmarges dan andere economische spelers. De belasting is nu verlaagd van 1,75 euro per kubieke meter naar 0,50 euro per kubieke meter. Het reglement treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2018. (PKM)