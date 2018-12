Lading staal schuift tegen trekker na remmanoeuvre Kristof Pieters

18 december 2018

15u45 1 Zwijndrecht Het verkeer op de E17 richting Antwerpen heeft dinsdagmiddag tijdelijk heel wat hinder ondervonden door een banaal incident. Een lading staal schoof door een bruusk remmanoeuvre tegen de trekker van een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de oprit in Burcht. Een Portugese vrachtwagenbestuurder moest er nogal bruusk remmen. Daardoor ging zijn lading met stalen balken aan het schuiven. 24 balken, elk met een gewicht van ruim 5 ton, doorboorden het tussenschot aan de voorkant van de oplegger en beschadigden daardoor de stuurcabine. De Federale Wegpolitie en een takelfirma kwamen ter plaatse. Al snel bleek dat de lading niet correct vastgemaakt was, en dat was dan ook meteen de oorzaak van de ellende. Al bij al had de Portugese bestuurder nog geluk dat de lading zijn cabine niet volledig had geplet. Aanvankelijk wou men de lading met een kraan van een bergingswagen ter plaatse terug op zijn plek leggen, maar aangezien dat heel wat tijd in beslag kon nemen werd besloten om de truck achterwaarts en stapvoets naar een veiligere plaats naast de oprit van de autostrade te verplaatsen. Op die manier konden de twee afgesloten rijstroken van de snelweg zelf weer vrijgegeven worden. Ondertussen had zich immers al een file vanaf Haasdonk gevormd met een wachttijd van 45 minuten.