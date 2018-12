Kunstig wolkenlandschap geeft begraafplaats wat meer kleur Kristof Pieters

21 december 2018

10u32 0 Zwijndrecht Op de begraafplaatsen in Zwijndrecht en Burcht werden twee kunstwerken van Pieter De Decker geplaatst. Afhankelijk van het moment van de dag, je positie als toeschouwer en de weersomstandigheden toont het een veranderlijk en kleurrijk wolken- en bomenlandschap.

Het is niet de eerste keer dat kunst wordt geïntroduceerd op de begraafplaatsen in de gemeente. Vorig jaar werden er reeds werken van Pieter De Decker geplaatst samen met verschillende gedichtenzuilen. “We willen hiermee de serene beleving op onze begraafplaatsen benadrukken”, zegt schepen Bruno Byl (CD&V). “We willen de inrichting een extra dimensie geven. Een begraafplaats evolueert mee met de tijd. Vandaag is een begraafplaats meer dan louter grafmonumenten. We investeren in kunst en poëzie en hopen op die manier de bezoeker een ervaring te geven die ertoe kan bijdragen om het verlies van een dierbare te verwerken. Dat Pieter een kunstenaar is uit onze eigen gemeente, is een bijkomend mooi gegeven. Zijn werk is en past perfect in de omgeving. Zo geven we ook kansen aan een jong en beloftevol kunstenaar.”

De installaties van Pieter De Decker zijn kunstwerken die constant in beweging zijn. “De kleur, de sfeer, maar ook het beeld zelf is veranderlijk, afhankelijk van het licht, het moment van de dag en de positie die je als kijker inneemt”, legt de kunstenaar uit. “In mijn zoektocht naar nieuwe, veranderlijke landschappen, maakte ik het drieluik ‘Cloudscapes’. In Burcht toont mijn werk ‘Treescapes Vliet’ je heel de dag lang kleur- en sfeerveranderingen waarbij voor- en achterkant zich versmelten tot nieuwe landschappen.”