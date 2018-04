KSA viert drie dagen feest 19 april 2018

KSA Vlaamse Kerels Zwijndrecht zet van vrijdag 20 april tot en met zondag 22 april de feesttent op. De aftrap van de feesten is op vrijdag met 'KSA taste it'. Vanaf 18 uur worden er een aantal gerechtjes en dessertjes aangeboden in kleine porties. Daarnaast kan men genieten van een uitgebreid assortiment bieren en een muzikaal gevulde avond. Het jonge geweld kan terecht in JC Den Trechter voor BAM presents BRAVE. Op zaterdag 21 april is er in de feesttent een eetmaal. Voor de kleinsten is er een kindernammidag en een gokartrace. 's Avonds volgt er een karaokeavond. Doorlopend kan men zijn dorst lessen aan de Betere Bieren Bar. Zondag 22 april wordt voor de vierde keer een tocht uitgestippeld voor wielertoeristen.





Wie geen fan is van de fiets, kan deelnemen aan het petanque-tornooi. (PKM)