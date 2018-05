Kleurrijke kunst in de etalage 04 mei 2018

Enkele etalages van winkels in Zwijndrecht zijn in het kader van de Week van de Amateurkunsten opgefleurd met kleurrijke kunstwerken.





In de vitrine van de kinderkledingzaak De Drie Duimpjes gaat het om enkele vrolijk ogende papier maché vogels. De kunstwerken werden gemaakt door volwassenen met een beperking die verblijven bij de vzw Leef in Linkeroever. De trotste kunstenaars Khadija, Luc, Salima mochten het werken zelf een plaatsje geven. Uitbaatster Maja Van der Borst is tevreden met haar keuze.





"Het was me onmiddellijk duidelijk welk werk mijn voorkeur had. Geen schilderij maar een 3D-werk in vrolijke kleuren. Het speelse karakter past uiteraard bij de kinderwinkel. Tot 16 mei blijven ze hier in de winkel staan." (PKM)