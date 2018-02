Klachten over gebrek aan communicatie na schurftuitbraak 27 februari 2018

De 72 bewoners van het woonzorgcentrum Crayenhof in Burcht zijn gisteren preventief behandeld tegen schurft. Ook het personeel en vrijwilligers hebben een speciale zalf gekregen om zich mee in te wrijven. In de twee woonzorgcentra Crayenhof in Burcht en De Regenboog in Zwijndrecht is enkele weken terug schurft vastgesteld. Verschillende bewoners raakten besmet en aangezien het om een erg besmettelijke huidaandoening gaat, is beslist om alle overige bewoners, personeel en vrijwilligers preventief te behandelen. Een aantal familieleden vindt echter dat de directie van Crayenhof onvoldoende gecommuniceerd heeft. "Enkel familieleden van bewoners die besmet zijn, werden persoonlijk ingelicht", reageert de zoon van een bewoonster. "Veel anderen waren niet op de hoogte en wisten niet wat er aan de hand was toen er plots een zak met kleding klaar stond om uit te wassen. Dit had veel sneller gecommuniceerd moeten worden", klinkt het boos. (PKM)