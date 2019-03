Kaaiplein krijgt ondergronds bufferbekken Enige plek waar water tijdelijk gestockeerd kan worden bij noodweer Kristof Pieters

05 maart 2019

13u18 0 Zwijndrecht Het Kaaiplein in Burcht krijgt een ondergronds bufferbekken om water te stockeren bij noodweer. Het is de enige manier om definitief de wateroverlast aan te pakken die telkens terugkeert in de omgeving van de Antwerpsesteenweg. Aan het project hangt een stevig prijskaartje van 1.235.000 euro.

De Antwerpsesteenweg in Burcht is al jaren een risicoplaats voor wateroverlast. Het is het laagste punt op het grondgebied en alle water loopt gravitair naar die plaats. Door de klimaatverandering worden het weer ook extremer en neemt het risico op overstromingen alleen maar toe. Het gemeentebestuur liet daarom een studie maken om een oplossing te zoeken. Die bestaat uit de aanleg van een ondergronds bufferbekken op het laagste punt en dat is het Kaaiplein tussen het einde van de Antwerpsesteenweg en de Schelde.

Deze week is de eerste stap gezet en is het verplichte archeologisch onderzoek begonnen. “Normaal is er een tijdspanne van een week voorzien”, zegt schepen van openbare werken Bruno Byl (CD&V). “Dit zou voldoende moeten zijn want grote schatten verwachten we hier niet te vinden. Er bestaan nog foto’s van de situatie voor het Kaaiplein en daarop is te zien hoe hier een klein strandje was langs de Schelde. De archeologen maken drie sleuven van 5 op 15 meter en zullen tot op een diepte van maximum drie meter onderzoek doen.”

Nadien neemt Fluvius het over voor werken aan de nutsleidingen waarna de aannemer zal beginnen met de aanleg van het bufferbekken vanaf 8 mei. “Voor de doortocht van de Ronde van Vlaanderen en de braderije gooien we tijdelijk alles terug dicht zodat we over de parking kunnen beschikken”, voegt Byl er nog aan toe.

De parking op het Kaaiplein zal volledig worden opengebroken en er worden drie betonnen elementen aangelegd met een opvangcapaciteit van 550 m³. “Bij zware regenval zal het water in de rioleringen hiernaar afgeleid worden zodat het nadien, als de regenbui voorbij is, langzaam terug in de riolering kan lopen”, legt Byl uit. “In principe zal het bufferbekken dus in de meeste gevallen volledig droog staan. Op het Kaaikplein zelf zal er weinig van te zien zijn buiten een inspectieput. De kasseien gaan we na de werken herbruiken.”

Aan het project hangt een stevig prijskaartje van 1.235.000 euro. Voor de uitvoering kreeg de aannemer 155 werkdagen.

Het is niet de enige ingreep om wateroverlast tegen te gaan. Momenteel zijn er ook werken bezig op de Oude Gentweg, kostprijs 231.000 euro. Daar worden de grachten vergroot zodat er meer regenwater gebufferd kan worden. “Ook hiermee kunnen de rioleringen ontlast worden en lossen we wateroverlast op”, vervolgt Byl. In principe zullen de bewoners van de Antwerpsesteenweg hun zandzakjes dus definitief kunnen opbergen.