Jonge vandalen richten ravage aan: meer dan veertig voertuigen beschadigd, ouders draaien op voor kosten Kristof Pieters

19 januari 2019

17u18 0 Zwijndrecht Twee jonge vandalen hebben afgelopen nacht een spoor van vernieling getrokken tussen Linkeroever en Zwijndrecht. De daders braken spiegels van auto’s, bekrasten de carrosserie en plooiden ruitenwissers om. De politie kon op basis van een goede beschrijving van een getuige de twee minderjarige daders vatten. Er werden intussen al een veertigtal feiten geregistreerd.

De daders legden een traject van een paar kilometer af vanaf Linkeroever tot in het centrum van Zwijndrecht. Ze werden opgemerkt door een getuige die de politie een heel goede beschrijving kon geven. Een patrouille rukte meteen uit en kon op basis van de aanwijzingen van de buurtbewoner twee verdachten tegenhouden in de Regenbooglaan in Zwijndrecht. Het gaat om twee minderjarigen. Ze brachten vooral schade toe aan geparkeerde voertuigen. Het gaat om spiegels die afgeschopt werden maar ook om krassen op de carrosserie en ruitenwissers die omgeplooid werden. De politie registreerde vandaag al een veertigtal feiten maar mogelijk zijn er nog meer slachtoffers. De politie heeft via sociale media al een oproep gedaan naar personen die schade leden om dit zeker aan te geven bij de politie, zowel in Zwijndrecht als in Antwerpen/Linkeroever.

Frans D. woont in een appartement aan de Verbrandendijk in Zwijndrecht en is één van de slachtoffers. Alleen al in deze straat werden er 16 voertuigen beschadigd. “Zelf heb ik niks gemerkt van de vandalenstreken maar we slapen dan ook vanachter omdat we daar minder last hebben van het lawaai van het verkeer”, vertelt hij. “Ik stelde het pas vanochtend vast toen ik even door het raam keek. Bij de auto van mijn buurman zag ik iets tussen de ruitenwisser zitten. Eigenlijk dacht ik eerst dat er een opkoper van auto’s reclame had achtergelaten. Pas toen ik zelf wou vertrekken met mijn wagen, zag ik dat er ook iets was achtergelaten tussen mijn ruitenwissers. Het bleek een brief van de politie te zijn waarin stond dat ik slachtoffer was geworden van vandalisme en dat er reeds een proces-verbaal was opgemaakt. Pas toen zag ik dat de rechterbuitenspiegel volledig los hing. Het is niet de enige schade. Ook de carrosserie is helemaal bekrast.”

Veel kosten

Frans ging al eens poolshoogte nemen in zijn garage voor de nodige herstellingen. “Daar hadden ze intussen ook al vier slachtoffers over de vloer gekregen. Er moet nog een bestek worden opgemaakt maar ik denk dat het wel een aardige som geld zal kosten. De zijspiegel is elektrisch verstelbaar en verwarmd en dat moet ook allemaal gerepareerd worden. Gelukkig ben ik wel nog omnium verzekerd. Mijn eigen verzekering zal dan wellicht nadien de schade gaan verhalen op de daders of hun ouders.”

Veel geluk heeft Frans nog niet gehad met zijn Dacia Duster. “De wagen is iets meer dan twee jaar oud en het is nu al de tweede keer dat ik herstellingen moet laten uitvoeren. De eerste keer was de wagen nog geen maand oud en reed er iemand tegenaan toen hij voor de deur stond geparkeerd. Nog vijf andere auto’s deelden toen ook in de brokken. De dader is gelukkig wel gevat. Na dit nieuwe voorval begin ik wel schrik te krijgen om mijn wagen hier nog langs straat te parkeren.”

Dank aan getuige en politie

Niet alle slachtoffers zijn echter omnium verzekerd. “Ik dank dan ook de getuige die alert reageerde en de politie verwittigde. Ik ben een van de slachtoffers en kan enkel zeggen: dank aan de getuige en aan de politie. Hopelijk zal de verzekering van de ouders van die jonge daders tussenbeide komen om de herstellingskosten te vergoeden”, getuigt Patrick Sequaris.