Infoavond en tentoonstelling Oosterweel 23 maart 2018

Op maandagavond 26 maart om 19.30 uur vindt in OC 't Waaigat een infoavond plaats over de Oosterweelverbinding. Na het akkoord tussen BAM, de Vlaamse Overheid, de overkappingsintendant, de gemeente en enkele burgers gaat de bouw van de Oosterweelvergunning van start. De bouwvergunning is afgeleverd. Een aannemer is aangeduid en de voorbereidende werken zijn gestart. Daarom neemt de gemeente het initiatief om voor de inwoners van Zwijndrecht een grote infovergadering te organiseren. Steven Vervaet licht het Zwijndrechts akkoord toe en Stijn Jacobs en Stijn Lemmsen zullen namens de aannemer de milderende maatregelen toelichten. BAM-Omgevingsmanager Rik Houthaeve licht de fasering van de werking toe. Tot slot zullen Luc Wallays en Maarten Moers van Team West de geluidsstudie uit de doeken doen. Na afloop is er gelegenheid tot vraagstelling aan de sprekers en bezoek aan de infotentoonstelling over het geluidsproject en de andere projecten van Zone West (Landschapspark, fietsverbindingen, waterlandschap) (PKM)