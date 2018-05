In twee maanden twee keer weggevlucht voor politie 12 mei 2018

Abdel-Malik D. (21) uit Antwerpen is veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan achttien maanden effectief, voor gewapende weerspannigheid. Hij was in twee maanden tijd twee keer voor de politie op de vlucht geslagen, met telkens een wilde achtervolging als resultaat. De politie had daarbij schoten afgevuurd om zijn wagen tot stilstand te brengen. De politie van Schoten hield op 7 december 2017 de wagen van Abdel-Malik D. en zijn vriend tegen voor een controle. De beklaagde raakte in paniek, omdat ze cannabis op zak hadden en gaf plankgas. De politie zette de achtervolging in en vuurde nog op de auto, maar de beklaagde kon ontkomen. Twee maanden later, op 21 februari 2018, wilde de politie van Zwijndrecht een bestuurder met een nogal wilde rijstijl controleren. Opnieuw ging het om Abdel-Malik D. Hij vluchtte weg en scheurde door de bebouwde kom met snelheden tot 150 kilometer per uur. De achtervolging eindigde op het kruispunt van de Dorpstraat met de Pastoor Coplaan, waar Abdel-Malik D. tegen een andere wagen en een huisgevel botste. Hij probeerde nog te voet te ontkomen, maar werd geklist. De agenten die moesten wegspringen, hadden gevraagd om de feiten te herkwalificeren naar 'poging tot doodslag', maar de rechtbank vond het niet bewezen dat de beklaagde de intentie had om hen te doden. (PLA)