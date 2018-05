Historisch Anna Bijnspad wordt verbreed 29 mei 2018

De gemeente start eerstdaags met werken aan het Anna Bijnspad, de 400 meter lange voet- en fietsweg tussen de Neerstraat en de Richard Orlentstraat. Aan de westkant liggen sportterreinen van de gemeente, aan de oostkant bevindt zich het KSA-gebouw en enkele boomgaarden. Dit pad heeft grotendeels een breedte van 1,5 meter, behalve op het gedeelte ter hoogte van de Neerstraat langs het voetbalveld. Daar was het pad nog iets te smal om vlot te kunnen gebruiken vanuit twee richtingen. Dit kan de gemeente nu aanpakken dankzij de constructieve medewerking van de aanpalende eigenaars. Concreet legt de gemeente daar een wegverharding aan in rode beton van 1,5 meter breed. Op de zijstroken komen grasdallen en aan de zijde van het voetbalveld komt een nieuwe draadafsluiting van 2 meter hoog in groene draad en voorzien van een poort. Aan de andere kant moet eerst de haag verwijderd worden vooraleer de werken aan het pad kunnen starten. In een volgende stap zal de gemeente proberen in noordelijke richting een zo kort mogelijke verbinding te realiseren richting E34. Daar komt namelijk een nieuwe fietsbrug over de E34, die een rechtstreekse verbinding geeft met de Canadastraat en het havengebied. Zo zal het woon-werktraject tussen de woonkernen en de haven ingekort worden. "We hechten veel belang aan kleinschalige verbindingen zoals het Anna Bijnspad", zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen). "Veel van deze wegels bestaan trouwens al heel lang. Zo komt het Anna Bijnspad al voor in de wegenatlas van 1 januari 1844." (PKM)