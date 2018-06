Hinder door kermis en braderij 14 juni 2018

02u50 0

Met de grote kermis (van 16 tot 20 juni) en de braderij (op zondag 17 juni) in aantocht moeten inwoners van Zwijndrecht rekening houden met tijdelijke verkeersmaatregelen en een omleiding van de Zwijndrechtbus. Tijdens de kermis is Parking 1, het Kerkplein en een deel van de Richard Orlentstraat niet beschikbaar. De N70 wordt vanaf het kruispunt met de Adrien Van Roeyenstraat tot aan het kruispunt met de Statiestraat afgesloten van vrijdag 15 juni om 19 uur tot dinsdag 19 juni om 6 uur. Er is een omleiding via Adrien Van Roeyenstraat, Adhemar Borinstraat en Statiestraat. De braderij op zondag gaat door in de Statiestraat van 13.30 tot 18.30 u. Hierdoor zal de straat volledig verkeers- en parkeervrij zijn van 11 tot 21 uur. De Zwijndrechtbus volgt een omleiding en bedient tijdens de kermis niet de Halte Dorp West en tijdens de braderij ook niet de haltes aan het station en de Regenbooglaan.