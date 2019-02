Het Saxofoonorkest pakt uit met… de Sax Kristof Pieters

01 februari 2019

09u46 0 Zwijndrecht Zondag 3 februari geeft het Zwijndrechtse Saxofoonorkest haar jaarlijks nieuwjaarsconcert in de Blauwe Zaal van deSingel. En dit jaar zal de saxofoon zelf extra in de schijnwerpers worden geplaatst!

Trouwe fans van het Saxofoonorkest weten traditiegetrouw wat ze mogen verwachten op het jaarlijks nieuwjaarsconcert: een leuke & frivole mix tussen prachtige klassieke werken en enkele symfonische krachttoeren van het orkest zelf. En dit jaar zullen er dus zelfs enkele extra leuke ‘saxy’ deuntjes weerklinken… Het orkest kiest er namelijk voor om dit jaar eens uit te pakken met haar eigen exportproduct: de sax!

Solist van dienst is de jonge saxofonist Matthias Van den Brande. Al op zijn achtste kreeg Matthias de muziekmicrobe te pakken. Zijn passie voor muziek groeide met de jaren en na zijn opleiding als saxofonist aan het Conservatorium van Antwerpen studeerde hij verder aan het Conservatorium van Amsterdam en aan de Temple University in Philadelphia. Hij ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een veelzijdig muzikant, componist en arrangeur en speelde zowel in kleine als grote ensembles. Zo maakte hij onder andere deel uit van het Brussels Jazz Orchestra & de Dutch Concert Big Band en stond hij in 2014 zelfs op het podium van Jazz Middelheim. In 2018 bracht hij zijn debuutalbum uit.

Het orkest zelf bestaat uit een 50-koppige symfonische bezetting waarbij een saxofoon choir, gaande van sopranino tot bas, de strijkers doet vergeten. Het Saxofoonorkest staat sinds enkele jaren onder de deskundige leiding van Kevin Verlaeckt.

Het concert is op zondag 3 februari om 14.30 uur in de Blauwe Zaal van deSingel (Desguinlei 25 – 2018 Antwerpen). Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 16 euro en kunnen telefonisch besteld worden via 03/219.86.09 of via e-mail naar info@saxofoonorkest.com.

Meer informatie op http://www.saxofoonorkest.com