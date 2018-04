Helft van drie ton zwerfvuil gerecycleerd 04 april 2018

02u48 0 Zwijndrecht De afvalintercommunale Ibogem heeft de resultaten bekend gemaakt van de voorbije zwerfvuilactie.

Van 14 tot 17 maart gingen duizenden inwoners de baan op om zwerfvuil te rapen in Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht. Zo'n 4.300 leerlingen en 260 vrijwilligers hielpen mee om de gemeenten zwerfvuilvrij te maken. En dat was nodig. Er werd iets minder dan 3 ton zwerfvuil opgehaald (2.988 kg om precies te zijn). Dat is zo'n 200 kilo meer dan vorig jaar. De toename kan verklaard worden door het succes van de actie. Er waren iets meer deelnemers en er waren ook 7 extra locaties die opgeruimd werden.





45% restafaval

Het zwerfvuil werd gescheiden ingezameld. Deelnemers gingen op pad met restafvalzakken, pmd-zakken, glaskratten en grofvuilcontainers. Van het totale gewicht aan zwerfvuil, was 45% restafval. Bijna 43% was 'overig', namelijk hout, metaal, banden, grofvuil. Zo'n 6% was nog zuivere pmd en nog eens 6% was glas. Meer dan de helft van het zwerfvuil kon met andere woorden gesorteerd worden en gerecycleerd.





Dubbele winst dus voor het milieu: het zwerfvuil brengt niet langer schade toe aan de natuur en het vond een tweede leven als grondstof. (PKM)





