Groen, CD&V en sp.a bereiken bestuursakkoord Drie nieuwe gezichten in schepencollege Kristof Pieters

07 november 2018

17u16 0 Zwijndrecht De drie partijen Groen, CD&V en sp.a hebben hun voornemen om samen een coalitie te vormen omgezet in een bestuursakkoord. In het college komen drie nieuwe gezichten. Bij Groen blijft enkel André Van de Vyver op post als burgemeester. Steven Vervaet en Veerle Beernaert vervoegen hem. Bij CD&V blijven Ann Van Damme en Bruno Byl op post. Sp.a schuift Denise Melise-De Lamper naar voor als schepen. Haar partijgenoot Guido Weyns wordt voorzitter van de gemeenteraad.

Bijna een maand na de stembusslag is er een akkoord afgesloten tussen Groen, CD&V en sp.a om Zwijndrecht de komende zes jaar samen te gaan besturen. Niet Groen maar N-VA is sinds 14 oktober de grootste partij waardoor Groen en CD&V niet langer over een meerderheid beschikten. Dit hebben ze wel door de coalitie uit te breiden met de twee zetels van sp.a. Samen hebben ze 13 op de 25 zetels.

“Het is niet zomaar een coalitie van drie, maar van velen”, klinkt het bij de partijvoorzitters Knut De Swert (Groen), Lieven Bernaers (CD&V) en Denise Melis-De Lamper (sp.a). De drie partijen willen komende legislatuur vooral inzetten op inspraak. “We willen het goede dat we al hebben behouden, zorg dragen voor onze mensen én onze leefomgeving, en het leven in Zwijndrecht met kleine en grote initiatieven voelbaar verbeteren voor al onze inwoners. Met meer en snellere inspraak en informatie.”

De komende weken en maanden zullen de plannen in een ambitieuze beleidsnota gegoten worden. Het team dat die plannen moet uitvoeren, ligt nu ook vast. Burgemeester André Van de Vyver (Groen) blijft zoals aangekondigd op post. Hij krijgt vanuit zijn partij twee nieuwe schepenen naast hem met Steven Vervaet en Veerle Beernaert. Beide haalden aanzienlijk meer voorkeurstemmen dan de zetelende schepenen Aard Van der Donckt en Chris Vermeulen. Vervaet trok naar de Raad van State tegen de Oosterweelverbinding. Het was mee dankzij hem dat Zwijndrecht heel wat milderende maatregelen uit de brand kon slepen en dat vertaalde zich in een mooie score bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij krijgt de zware departementen van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Leefmilieu, Duurzaamheid, Dierenwelzijn en Afvalbeleid. Veerle Beernaert (Groen) wordt voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (het vroegere OCMW) en combineert dit met Armoedebestrijding, Woonbeleid en Mondiaal beleid. CD&V moet het met één schepensjerp minder doen. Theo Van Roeyen zet een stapje terug. Ann Van Damme blijft op post als schepen van Jeugd, Onderwijs, Cultuur, Toerisme, Lokale Economie, Land- en Tuinbouw, Personeel en Financiën. Ook met Bruno Byl blijft de continuïteit bewaard als schepen van Openbare Werken, Groen en Begraafplaatsen.

Denise Melis-De Lamper is het nieuwe gezicht voor sp.a. Zij wordt schepen voor Sociale Zaken en Welzijn, Kinderopvang, Gezondheid, Senioren en Gelijke Kansen. Haar partijgenoot Guido Weyns tot slot zal het voorzitterschap van de gemeenteraad opnemen.

N-VA reageert ontgoocheld. “De coalitie van de angst en de haat tegen N-VA is een feit”, aldus voorzitter Bert Verbraeken. “We werden de grootste partij, maar noch Groen noch sp.a wilden in gesprek gaan voor een stevige coalitie. Door hun haat tegen en angst voor onze partij wordt de N-VA en dus 29,7% van de kiezers in Zwijndrecht en Burcht genegeerd, afgevoerd.”

De drie partijen besturen met een krappe meerderheid van 13 op 25 zetels en dat belooft volgens N-VA lijsttrekker Danny Van Hove weinig goeds. “We gaan alleszins het beleid nauwgezet volgen en zullen vanuit de oppositie alle middelen gebruiken om ons verkiezingsprogramma te realiseren.”