Gewapende man verschanst zich in flat 30 januari 2018

02u57 0 Zwijndrecht Een gewapende man heeft zich gisterenmiddag urenlang verschanst in zijn appartement op het Kaaiplein in Burcht. Het zou gaan om een 51-jarige man met psychische problemen. Na lang onderhandelen gaf de man zich geweldloos over.

De ruime omgeving van het Kaaiplein was gisteren hermetisch afgesloten door het incident. Ook bussen van De Lijn moesten omrijden. Rond 14 uur had een bewoner van een appartement op het plein met een wapen gezwaaid. Hij weigerde op vraag van de politiediensten zijn flat te verlaten. Die nam daarom geen enkele risico en besloot het SRT (snelle respons team) van de Antwerpse politie in bijstand te vragen. Omdat de onderhandelingen aanvankelijk zonder resultaat bleven, kwamen ook de speciale eenheden van de federale politie met heel wat manschappen en materieel ter plaatse. Ze omsingelden het flatgebouw maar het kwam uiteindelijk niet tot een inval. "De speciale eenheden zijn op de man blijven inpraten en uiteindelijk heeft hij zich zonder verzet toch overgegeven", zegt een woordvoerder van de lokale politie van Zwijndrecht. "Hij is daarna gearresteerd en naar het commissariaat overgebracht."





Over het motief van de man wil de politie voorlopig niks kwijt. Het is nog niet duidelijk om wat voor een wapen het ging waarmee de man gedreigd heeft. Volgens burgemeester André Van de Vyver (Groen) gaat het om een man met psychische problemen. "Hij heeft voor alle duidelijkheid niemand gegijzeld en was alleen in de flat."





Pas rond 16.30 uur werd het Kaaiplein terug vrijgegeven. Al die tijd mochten bewoners en handelaars niet voorbij de perimeter. (BSB/PKM)