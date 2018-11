Gemeente stort 4.000 euro voor

noodhulp aan Indonesië en Filipijnen Kristof Pieters

05 november 2018

10u10 0 Zwijndrecht De gemeente Zwijndrecht heeft noodhulp vrijgemaakt voor Indonesië en de Filipijnen. De gemeente voorziet jaarlijks een bedrag bestemd voor kritieke situaties in derdewereldlanden. Het gaat om 4.000 euro.

Op vrijdag 28 september werd het noorden van het eiland Sulawesi in Indonesië getroffen door een zware aardbeving gevolgd door een tsunami. Volgens officiële cijfers zijn meer dan 1,5 miljoen mensen getroffen door de ramp, onder wie veel gewonden. In augustus werd het land al zwaar getroffen door een aardbeving in Lombok. De gemeente Zwijndrecht keurde een bedrag goed van 2.000 euro. Het geld gaat naar het noodhulpconsortium 12-12. Daarnaast werd er ook tweemaal 1.000 euro overgemaakt aan PLAN International en Solidagro voor de slachtoffers van supertyfoon Mangkhut. Die raasde op 15 september door de Filipijnen. De tyfoon bracht zware regenval mee, wat tientallen aardverschuivingen teweegbracht. De storm verwoestte de gewassen en duizenden huizen en scholen.