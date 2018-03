Gemeente stelt concessie cafetaria terug open 30 maart 2018

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht heeft de concessie van de cafetaria van het gemeentelijk sportcentrum Den Draver terug opengesteld. De gemeente volgt hiermee een vonnis van de Raad van State. Die schorste de toewijzing. Volgens de kandidaat die naast de uitbating greep, was er sprake van 'vriendjespolitiek.' Er werd namelijk naast de concessie gegrepen terwijl er een hoger bod op tafel lag. Volgens schepen van sport Theo Van Roeyen (CD&V) werd de wet op concessies niet toegepast omdat de cafetaria volgens ramingen in negen jaar tijd minder dan 5,2 miljoen euro omzet zal draaien. Niettemin zal de procedure nu worden overgedaan. Kandidaten kunnen vrijblijvend een plaatsbezoek brengen op dinsdag 10 april om 10.30 uur. De inschrijvingen moeten uiterlijk tegen vrijdag 27 april om 10 uur elektronisch ingediend worden via het platform e-Tendering. (PKM)