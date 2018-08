Gemeente lijst op waar nog plaats is voor sociale woningen 22 augustus 2018

De gemeente Zwijndrecht heeft een oplijsting gemaakt van alle gronden die nog in aanmerking komen voor sociale woningbouw. Volgens een meting in 2016 had Zwijndrecht het objectief van het aantal sociale huurwoningen (9 procent ten opzichte van het totale aantal woningen) al bereikt. Maar de gemeente wil beter doen. Alle gronden van Vlaamse besturen die nog onbebouwd zijn, werden opgelijst. Het gaat onder meer om het Binnenplein, waar sociale woningen komen, maar ook om de huidige parking van sportzone De Wallen op de Heirbaan. Er is nog niet beslist of er daar sociale of private woningen zullen komen. In de Kerkstraat komen er al zeker niet veel sociale woningen bij, aangezien het aandeel daar al erg groot is. Waar er wel nog sociale huurwoningen kunnen worden gebouwd, is in de Veldstraat. Er ligt ook nog een groot perceel braak in de Verbindingstraat, maar dat perceel is eigendom van de federale overheidsdienst Financiën en het gemeenschapsonderwijs. (PKM)