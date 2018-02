Gemeente legt eigen gratis busdienst in 13 februari 2018

03u10 0 Zwijndrecht Als De Lijn niet over de brug komt met extra capaciteit, doet de gemeente het zelf maar. In Zwijndrecht gaat het gemeentebestuur vanaf 1 maart een eigen busdienst inleggen tussen beide deelgemeenten met een frequentie van een half uur. De zogenaamde Zwijndrechtbus zal volledig gratis zijn.

Zwijndrecht gelooft al langer in het belang van openbaar vervoer. Met De Lijn is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waardoor alle inwoners jonger dan 25 jaar gratis kunnen rijden op het hele net van De Lijn. Wie ouder is dan 25 jaar, betaalt dankzij de tussenkomst van de gemeente maar 28 euro voor jaarabonnement. "Dit kost ons elk jaar 800.000 euro", zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen). "We zijn daarom wel enigszins ontgoocheld in De Lijn dat ze de frequentie van de buslijn 87 tussen Burcht en Zwijndrecht niet wil optrekken. Ze willen enkel op onze vraag ingaan als we het zelf betalen maar dit zou jaarlijks 360.000 euro extra kosten."





De gemeente denkt dat ze dit zelf goedkoper kan organiseren. Daarom werd een akkoord afgesloten met een private busmaatschappij. Die zal vanaf 1 maart een hele dag door rondjes rijden tussen beide deelgemeenten en dat met een frequentie van een bus om het half uur.





Eén rijrichting

"Het parcours wordt slechts in één richting gereden, maar omdat de route zich beperkt tot het grondgebied van Zwijndrecht, zijn de rittijden steeds comfortabel kort", zegt Van de Vyver. "De busdienst is gratis voor iedereen, ook wanneer je geen abonnement van De Lijn hebt of niet in de gemeente woont." Het proefproject kost 100.000 euro voor een half jaar.





De Zwijndrechtbus die de gemeente inlegt, is een pendelbus die tweemaal per uur een vast parcours aflegt met in totaal 19 haltes. Op die delen van het parcours waar ook bus 87 van De Lijn rijdt, zal de Zwijndrechtbus dezelfde haltes gebruiken. Op andere delen van het traject zal de gemeente bijkomende haltes inrichten. Op weekdagen rijdt de bus tussen 6.45 en 19.45 uur. In het weekend en op officiële feestdagen is dit tussen 8 en 20 uur. De busdienst loopt in principe tot 31 augustus, maar die periode kan verlengd worden. (PKM)