Geliefd dorpscafé verdwijnt onder de sloophamer Kristof Pieters

11 januari 2019

13u44 0 Zwijndrecht Op de Antwerpsesteenweg in Burcht is een aannemer deze week begonnen met de sloop van het voormalige café ‘Ons Huis’. Het café sloot in augustus 2014 de deuren nadat een wolkbreuk alles blank had gezet.

Het café, met daarachter een sport- en feestzaal, was vele jaren lang de ontmoetingsplaats voor leden van de socialistische partij, muziekfanfare ‘De Scheldezonen’ en de turnclub ‘Naar Recht en Vrijheid’ die in de zaal achter het café meermaals per week haar vele leden trainde.

Het café sloot op 10 augustus 2014 de deuren nadat het zware schade had opgelopen bij een zware wolkbreuk. In een mum van tijd stond het stuk van de Antwerpsesteenweg tussen het Kaaiplein en de Kloosterstraat blank. Het café staat op één van de laagste punten in Burcht waardoor het water er ruim een halve meter hoog stond. Buiten een aantal grote koelinstallaties begaven ook de gas- en elektriciteitsvoorzieningen het. De schade bleek zo groot te zijn dat een heropening van het café er niet meer in zat. Uitbaatster Vicky Meersman gooide daarop de handdoek in de ring.

Een aannemer voerde deze week al voorbereidende werken uit voor de sloop van het café. Ook de naastgelegen gebouwen, waar vroeger het werkatelier van waterbouwbedrijf ‘Hye’ gevestigd was, verdwijnen onder de sloophamer. Er komt een nieuw woonproject in de plaats.

Ondertussen nam de gemeente Zwijndrecht wel al een reeks maatregelen om wateroverlast op de Antwerpsesteenweg te voorkomen. Onder de parking van het Kaaiplein is ook nog een groot ondergronds bufferbekken gepland.