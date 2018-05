Foutparkeerders aan begraafplaats op de bon 17 mei 2018

02u49 0

De politie van Zwijndrecht verdedigt zich tegen de kritiek nadat ze heel wat foutgeparkeerde voertuigen aan de begraafplaats geverbaliseerd heeft tijdens de 8 meiherdenking op het kerkhof van Zwijndrecht. Volgens de politie stonden de voertuigen in de aanplantingen geparkeerd terwijl er een ruime parking op wandelafstand voorhanden is aan de sportzone Kerkenkouters. "Indien mensen moeten uitstappen die niet meer goed te been zijn, of indien materiaal moet uitgeladen worden, kan men perfect aan de ingang van het kerkhof stoppen om dit te doen en zich vervolgens reglementair parkeren", klinkt het.





(PKM)