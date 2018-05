Forse toename van meldingen van ratten 01 juni 2018

Er komen de laatste dagen meer meldingen van ratten binnen bij de gemeente Zwijndrecht. Ondanks de regen die gisteren viel, is het momenteel een lange droge periode. Hierdoor komen de ratten, die zich in hoofdzaak ophouden in de riolering en rond waterlopen, in de problemen in hun zoektocht naar water en voedsel. Het gevolg is dat er in verhouding meer ratten worden opgemerkt. De gemeente heeft een werking rond rattenbestrijding. In Zwijndrecht staan meer dan 120 lokaasbakken opgesteld die ervoor moeten zorgen dat de rattenpopulatie onder controle blijft. "Alle ratten wegkrijgen is jammer genoeg niet mogelijk. Een externe firma zorgt voor de opvolging van deze bakken. Ook controleert zij alle zones waarvan meldingen binnenkomen", laat de gemeente weten. "Hoe meer meldingen wij binnen krijgen, hoe beter wij die externe firma kunnen aansturen." De gemeente adviseert ook om geen etensresten te laten rondslingeren in de tuin en regelmatig het huisvuil af te voeren. (PKM)