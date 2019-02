Fluxys verlegt hogedrukgasleiding aan Hoefijzersingel Kristof Pieters

06 februari 2019

10u50 0 Zwijndrecht Net naast de parking van supermarkt Carrefour aan de Hoefijzersingel in Burcht is er momenteel heel wat bedrijvigheid. Fluxys verlegt er namelijk een hogedrukgasleiding. Dat is nodig omdat er ingrijpende werken staan te wachten op en nabij de E17 in het kader van het Oosterweelproject.

De gasleiding moet enkele tientallen meters verderop verplaatst worden. De werken gebeuren in 3 fasen. De eerste fase ging in op 15 januari. Sindsdien zijn arbeiders druk in de weer om de buis met een diameter van ongeveer een halve meter te verleggen. Omwille van de werken geldt er op de Hoefijzersingel momenteel eenrichtingsverkeer. Je kan enkel van de Antwerpsesteenweg richting Pastoor Coplaan rijden. Wie van de Pastoor Coplaan richting Antwerpsesteenweg wil rijden moet de korte omleidingsroute via de Zwijndrechtsestraat en de Kraaienhoflaan volgen. Vanaf 11 februari gaat de tweede fase van de werken in. Dan zal de weg in beide richtingen afgesloten zijn en moet alle verkeer via de voorgenoemde omleidingsroute. Wanneer de derde en laatste fase zal ingaan is nog niet exact geweten. Tijdens de derde fase wordt de weg weer opengesteld voor verkeer richting Pastoor Coplaan. Gedurende de hele periode blijven alle winkels en bedrijven bereikbaar.