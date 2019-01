Fluxys verlegt gasleiding op Hoefijzersingel Kristof Pieters

18 januari 2019

20u13 0 Zwijndrecht Fluxys gaat aan de Hoefijzersingel een hogedrukgasleiding verleggen voor de Oosterweelverbinding. Hierdoor kunnen voertuigen de singel tot 29 maart enkel richting Pastoor Coplaan rijden. Van 11 februari tot 10 maart is ze volledig afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen de werfzone wel blijven passeren.

De werfzone start na het ronde punt ter hoogte van Mc Donalds, dus alle winkels blijven bereikbaar. Wie wil doorrijden naar de Antwerpsesteenweg volgt de aangeduide omleiding via de Zwijndrechtsestraat, Kraaienhoflaan en Antwerpsesteenweg.

De werken gebeuren in 3 fases, die telkens ongeveer een maand zullen duren. In de eerste fase die start op dinsdag 15 januari geldt er enkelrichting naar de Pastoor Coplaan. De aannemer zal dan de leidingen aan de zuidkant van de Hoefijzersingel aanleggen. Tijdens fase 2 vanaf 11 februari is de Hoefijzersingel in beide richtingen afgesloten. In de derde fase — die loopt tot 29 maart — wordt er aan de noordkant gewerkt en geldt er terug eenrichtingsverkeer richting Pastoor Coplaan.