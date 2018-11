Fietsster loopt zware hoofdwonde op bij aanrijding Kristof Pieters

08 november 2018

Een fietsster is donderdagochtend om 8.45 uur gewond geraakt bij een ongeval op het kruispunt van de Zwijndrechtsestraat met de Pastoor Coplaan in Burcht. De vrouw reed met haar fiets in de richting van Zwijndrecht. De bestuurder van een Ford Focus reed op dat moment komende uit de Pastoor Coplaan de Zwijndrechtsestraat in, maar was verblind door de laagstaande zon en merkte de fietsster daardoor niet op. Het kwam tot een aanrijding waarbij de 51-jarige fietsster uit Kruibeke erg ongelukkig ten val kwam en een hoofdwonde opliep. Enkele getuigen bekommerden zich onmiddellijk over het slachtoffer en verwittigden de hulpdiensten. Ze werd na verzorging naar het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen overgebracht.