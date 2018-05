Fietspad Hoefijzersingel twee dagen afgesloten 26 mei 2018

Het fietspad aan de Hoefijzersingel zal maandag 28 en dinsdag 29 mei afgesloten zijn omdat de bomen langs het pad gesnoeid worden. De werken vinden plaats tussen 9 en 15 uur om het fietsverkeer tijdens de spits niet te hinderen. Er is een veilige omleiding via de Kraaienhoflaan. Deze snoeibeurt is dringend nodig omdat er veel dode takken aan de bomen hangen. Die kunnen bij felle wind op het fietspad terechtkomen. (PKM)