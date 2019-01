Fietsers kunnen elkaar voortaan kruisen op Anna Bijnspad Kristof Pieters

23 januari 2019

11u48 0 Zwijndrecht De heraanleg van het Anna Bijnspad, de 400 meter lange voet- en fietsweg tussen de Neerstraat en de Richard Orlentstraat, is klaar. De voet- en fietswegel is nu overal 1,5 meter breed waardoor fietsers en voetgangers elkaar in twee richtingen vlot kruisen.

Het pad, dat al voorkomt op een wegenatlas van 1844, wordt heel intensief gebruikt. De wegel was op de meeste plaatsen breed genoeg, behalve op het gedeelte ter hoogte van het voetbalveld in de Neerstraat. De gemeente kon dit aanpakken dankzij de constructieve medewerking van de aanpalende eigenaars. Er werd een wegverharding aangelegd in rode beton. Op de zijstroken zijn grasdallen gelegd en aan de zijde van het voetbalveld werd een nieuwe draadafsluiting van 2 meter hoog geplaatst. Aan de andere kant moet eerst de haag verwijderd worden vooraleer de werken aan het pad kunnen starten.

In een volgende stap probeert de gemeente in noordelijke richting een zo kort mogelijke weg te realiseren richting E34, met een nieuwe fietsbrug over de E34 naar de Canadastraat en het havengebied.