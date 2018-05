Expo in bibliotheek 25 mei 2018

Leerlingen van 'de Leerexpert campus Burchtse Weel' stellen nog tot 31 mei grafisch werk tentoon in de bib. Het is een school voor kinderen met een beperking. Sinds twee jaar is er ook een grafiekatelier. Dit jaar gingen de leerlingen aan de slag met het thema 'in de lucht'. Er werden 40 affiches gedrukt. De werken zijn gratis te zien in de bib. (PKM)