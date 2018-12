E17 krijgt 2,5 kilometer lange ‘zonnewand’ Geluidsschermen leveren groene stroom op Kristof Pieters

17 december 2018

18u40 3 Zwijndrecht De geluidsschermen die in Zwijndrecht langsheen de E17 zullen worden gebouwd, worden uitgerust met zonnepanelen. Het hele traject tussen de Krijgsbaan en de nieuwe Park & Ride op Linkeroever wordt als ‘zonnewand’ uitgevoerd. Dat is goed voor de energielevering aan 600 woningen. Inwoners zullen hierin kunnen participeren.

De gemeente Zwijndrecht verkreeg van de overheid de garantie dat er in het kader van het Oosterweelproject bermen en geluidsschermen gaan komen langsheen de E17. Het project moet het lawaai in de omgeving van de snelweg drastisch naar beneden halen. Het Antwerpse ontwerpbureau Omgeving kwam met het idee om de klassieke geluidspanelen uit te voeren met geïntegreerde zonnecellen.

“We hebben als gemeente daarop een haalbaarheidsstudie besteld en het bestek laten opmaken opmaken”, zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen). “De BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel), bouwheer van het project, vroeg vervolgens een projectsubsidie aan bij minister Bart Tommelein. De regering heeft afgelopen vrijdag haar goedkeuring gegeven voor een subsidie van 680.000 euro. Met deze beslissing kan de zonnewand dus in de geplande werken worden opgenomen”, klinkt het tevreden.

Stroom voor 600 gezinnen

De Vlaamse regering was snel gewonnen voor het idee. Voor de plaatsing van drijvende zonnepanelen zijn al enkele pilootprojecten ondersteund, maar ook zonnepanelen op geluidsschermen bieden een aanzienlijk potentieel. In totaal gaat het om een traject van 2,5 kilometer vanaf de Krijgsbaan tot aan de nieuwe Park & Ride op Linkeroever. De ‘zonnewand’ zal acht meter hoog zijn. De bovenste zes meter bestaat uit glasplaten met daarin zonnecellen. Alles samen gaat het om een oppervlakte met een equivalent van maar liefst drie voetbalvelden.

Voor de exploitatie van de zonnewand wil Zwijndrecht een burgercoöperatie laten oprichten. De zonnewand zou het equivalent kunnen opleveren van het stroomverbruik van zo’n 600 gezinnen. Inwoners zouden via aandelen dus groene stroom kunnen afnemen van de geluidsmuur langs de snelweg. “Hierover wordt de komende maanden overlegd met alle betrokkenen en met de stad Antwerpen”, zegt Van de Vyver nog.

Primeur in België

In ons land gaat het om een primeur maar in Nederland is men al veel verder gevorderd met zulke zonne-geluidsschermen. Het project ‘Solar Highways’ is een initiatief waarbij men Nederlandse snelwegen wil verduurzamen met geluidsschermen die aan twee zijden zonne-energie opwekken. Dat gebeurt in een proefproject langs de snelweg A50 bij Uden.

Ook bouwconcern Heijmans experimenteert met verschillende zonneceltechnologieën in bestaande geluidsschermen in de buurt van Den Bosch.