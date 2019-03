Duizend extra werftransporten op Pastoor Coplaan Kristof Pieters

08 maart 2019

15u41 0 Zwijndrecht De twee volgende maanden zal er extra werfverkeer rijden op de Pastoor Coplaan, tussen de op- en afrit van de E17. Het gaat om transport voor de Oosterweelwerken. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen voor alle weggebruikers.

Aan de zuidelijke kant van de E17 wordt er grond afgegraven tussen de afrit Zwijndrecht en de afrit Kruibeke. Die grond wordt gebruikt aan de noordelijke kant. Concreet zullen hiervoor zo’n 1000 transporten rijden de komende 2 maanden, die zo’n 10.000 kubieke meter grond vervoeren.

Om de veiligheid te garanderen van alle weggebruikers, met de fietsers in het bijzonder, gelden er veiligheidsmaatregelen. De snelheid is beperkt tot 30 km/uur en de oversteek is extra gemarkeerd. Er staan ook digitale lichtkranten en signalisatie die de aandacht vestigen van alle weggebruikers op het werfverkeer. Uiteraard wijzen ze de vrachtwagenchauffeurs ook op mogelijk fietsverkeer.