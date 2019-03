Droge voeten langs N419 dankzij nieuw pompstation Zwaluwbeek Drie pompen stuwen 1.000 liter per seconde Schelde in Kristof Pieters

29 maart 2019

15u32 2 Zwijndrecht De overstromingen langs de N419 op de grens van Zwijndrecht en Kruibeke moeten normaal gezien tot het verleden behoren. De provincie bouw een nieuw pompstation. Drie pompen kunnen elk maar liefst 1.000 liter per seconde water van de Zaluwbeek in de Schelde pompen.

De Zwaluwbeek is al jaren een probleemkind op het grondgebied van Zwijndrecht. De waterloop die vanuit Oost-Vlaanderen gevoed wordt, zorgt voor de afvoer van water van een groot deel van Zwijndrecht tussen de E17 en de Schelde. Maar de Schelde is een getijderivier. Bij hoogtij kan de Zwaluwbeek haar water niet kwijt. Ook de weinig waterdoorlatende kleigrond en de aanwezigheid van veel verharde oppervlakte kunnen het regenwater onvoldoende infiltreren. Wanneer het veel regent, stroomt de beek dus over. Dat zorgt voor problemen op het kruispunt van de Krijgsbaan en de Kruibeeksesteenweg. Niet alleen de drukke N419 komt blank te staan maar ook een twintigtal gezinnen wordt telkens bedreigd door het wassende water. De provincie liet na een grondige studie een automatisch pompstation bouwen aan de monding van de Zwaluwbeek waarbij maar liefst drie pompen met een snelheid van 1.000 liter per seconden het water van de Zwaluwbeek voortaan in de Schelde pompen.

Tegelijk kreeg de Zwaluwbeek een verbrede winterbedding. De beek is nu drie keer zo breed en kan meer water op natuurlijke manier opbergen. Stroomopwaarts van de Kruibeeksesteenweg heeft de provincie de waterloop ook meer meanderend verlegd en enkele inbuizingen opengebroken. Zo kan er tot wel tien miljoen liter water extra opgevangen worden.

Als dit onvoldoende is, heeft de provincie nu dus ook een gloednieuw pompstation achter de hand. “Elke pomp spuwt duizend liter water per seconde van de Zwaluwbeek in de Schelde”, zegt Didier Soens, directeur dienst Integraal Waterbeleid. “De pompen schieten alleen in actie wanneer de Zwaluwbeek het ingestelde peil overschrijdt. Er zijn ook stroboscooplichten aangebracht om vissen af te schrikken zodat ze niet in het pompgemaal terechtkomen. Vroeger kon het water enkel gravitair aflopen naar de Schelde. De laatste 170 meter liep de Zwaluwbeek door een inbuizing naar de Schelde. Een vuilrooster hield de pijp schoon. Bij hoogwater liep de beek voor dat vuilrooster al snel over. Ook raakte het vuilrooster snel geblokkeerd met ophopende bladeren en takken. We legden een nieuwe bedding aan voor de beek en sloten de oude pijp af. De beek stroomt nu in open bedding naar het nieuwe pompstation, waar een nieuw vuilrooster afval tegenhoudt. Voortaan kunnen we dus ook water wegpompen bij hoogtij.”

Gedeputeerde voor waterbeleid Jan De Haes mocht vrijdag het gloednieuw innovatief pompstation inhuldigen. “Bijna een vijfde van de provincie is effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied en dat kan voor veel ellende zorgen”, licht hij toe. “Het veranderend klimaat zorgt bovendien voor meer extremen in het weerbeeld zoals kortere maar meer intense neerslagperioden. We anticiperen op deze uitdagingen onder andere door het aanleggen van bufferruimtes en pompstations.”