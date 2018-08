Dringende herstellingswerken Krijgsbaan eerder afgerond 24 augustus 2018

De dringende herstelwerkzaamheden op de Krijgsbaan zijn gisteren afgerond. Dat is een dag eerder dan voorzien. Gisterenavond werd de signalisatie weggenomen en vandaag is er terug een normale verkeerssituatie. De Krijgsbaan werd maandag voorbij het kruispunt met de Lindenstraat richting Melsele nog afgesloten omdat daar dringend een lek in de gasleiding hersteld moest worden.





Ook de werken op het kruispunt van de Verbrandendijk en de Burchtsestraat zijn een week eerder klaar dan gepland. Er vonden sleufwerken plaats in het voetpad. Gisteren werd de signalisatie weggenomen kan men opnieuw van de Verbrandendijk de Burchtsestraat kunnen inrijden. (PKM)