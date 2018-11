Dodentocht brengt 3.671 euro op voor Kinderkankerfonds Kristof Pieters

30 november 2018

11u21 0

Danny Van Hove, gemeenteraadslid voor N-VA in Zwijndrecht, heeft een cheque van maar liefst 3.671,60 euro mogen overhandigen aan een vertegenwoordiger van het Kinderkankerfonds. Dat gebeurde tijdens een Thanksgiving-diner in feestzaal De Watermeulen. Het gaat om de opbrengt van zijn deelname aan de Dodentocht dit jaar. Vorig jaar zamelde Van Hove ook al 2.934 euro in voor de vzw Waaier, een vzw verbonden aan het Sint Augustinus-ziekenhuis in Antwerpen die zorgt voor laagdrempelig lotgenotencontact aan kanker- en ex-kankerpatiënten. “Dit jaar koos ik voor het Kinderkankerfonds, verbonden aan het UZ Gent, dat financiële en psychologische steun geeft aan kinderen met kanker en hun gezinnen”, zegt Danny Van Hove. “Intussen staat ook de 50ste Dodentocht in 2019 al in mijn agenda, opnieuw voor een nog te bepalen goed doel.”