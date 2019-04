Dieven breken binnen in hypermarkt Carrefour en zijn weg met dure smartphones en spelconsoles Kristof Pieters

09 april 2019

16u15 0 Zwijndrecht Dieven hebben in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken in de hypermarkt Carrefour in Burcht. Ze forceerden zich met geweld een toegang via een achterdeur en gingen aan de haal met een groot aantal smartphones en spelconsoles.

De daders hadden hun inbraak blijkbaar goed voorbereid. Ze wisten dat het snel moest gaan omdat het alarm geactiveerd werd zodra ze de deur forceerden. Wellicht hadden de dieven de winkel op voorhand verkend. “Het alarm is geactiveerd om 2.50 uur”, zegt commissaris Frank Andreassen. “De daders moeten heel snel tewerk zijn gegaan. Ze hebben enkele vitrinekasten kapot geslagen en hebben daaruit smartphones en spelconsoles genomen. Daarna zijn ze meteen weer vertrokken. We hebben onmiddellijk een speractie gehouden met hulp van ploegen van de politiezones Antwerpen en WaNo maar zonder resultaat. Vanop die plaats is men natuurlijk op minder dan een minuut op de autosnelweg E17. Er zijn wel nog een aantal onderzoekspistes die we volgen.”

De politie zal in de eerste plaats nagaan of de dieven gefilmd werden door bewakingscamera’s in de winkel en in de omgeving. Het labo kwam dinsdag eveneens ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. Voor de klanten van Carrefour was er geen hinder. De hypermarkt opende zoals voorzien de deuren.

Over de omvang van de buit is nog niks geweten maar die zou toch aanzienlijk zijn. Carrefour is nog bezig met het maken van een precieze inventaris.

Het is al de derde keer dat er in de hypermarkt wordt ingebroken en dit telkens voor de afdeling multimedia. Dieven weg met multimediamateriaal van Carrefour

In de hypermarkt Carrefour in Burcht is gisterenmorgen rond 2.30 uur een inbraak vastgesteld. In 2012 werd eveneens een deur geforceerd en ook toen werd het alarm geactiveerd. Twee jaar eerder werd aan de zijkant van het gebouw een gat van een vierkante meter groot gemaakt. Het gat gaf toegang tot het magazijn van de afdeling multimedia.