Die Verdammte Spielerei op Zomerpodium Vromenhove 12 juli 2018

Ze waren al eens in Zwijndrecht te gast. Ondertussen groeiden Die Verdammte Spielerie uit tot het zotste wandelorkest van het Westelijk Halfrond.





Ze marcheren fier als een fanfare, of waggelen als eenden. Ze lopen nooit verloren dank zij hun actieve en oplettende Herr Kapellmeister. Wie de getikte fanfare nog eens aan het werk wil zien is welkom op donderdag 12 juli van 20 tot 21.30 uur op het speelterrein van de wijk Vromenhove. De toegang is gratis (PKM)