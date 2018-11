Design- en interieurbureau pakt uit met event ‘Taste of GRiNT’ Exclusieve verkoop van prototypes, beurs- en ateliermodellen - Expo ‘schaduwtekeningen’ van Vincent Bal JVS

29 november 2018

14u04 0 Zwijndrecht Komend weekend zet GRiNT heel wat prototypes, beursmeubels en ateliermodellen in de etalage. Het event ‘Taste of GRiNT’ vindt plaats in hun studio aan de Verbrandendijk in Zwijndrecht. Bijzonder tijdens dat event is ook de allereerste expo van ‘schaduwtekeningen’ van Vincent Bal, die er internationaal succes mee oogst.

Michiel Goethals en Mattias van Mieghem, het duo achter GRiNT, zetten zaterdag 1 en zondag 2 december de deuren van hun atelier en studio in Zwijndrecht open voor het grote publiek. Met ‘Taste of GRiNT’ houden ze een exclusieve verkoop van prototypes, beursmeubels en ateliermodellen. Een uniek moment om koopjes te doen bij het design- en interieurmerk GRiNT, dat bekend is van onder meer hun plateaus met grafisch inlegwerk voor Serax. Maar de creatieve geesten achter GRiNT doen nog veel meer, wat ze ook met veel plezier dit weekend in hun eigen studio tonen.

‘Taste of GRiNT’ biedt naast de exclusieve verkoop van designobjecten deze keer ook kunst en food. Daarvoor zijn Vincent Bal en Julius de Blanger uitgenodigd. Vincent Bal is naast filmregisseur ook een begenadigd tekenaar. Met zijn concept ‘shadowology’ gaat hij met de schaduw van alledaagse voorwerpen aan de slag. Hiermee creëert hij inventieve, geestige beelden en nieuwe objecten, als ‘ode aan de verbeelding’. Daarmee gooit hij intussen hoge ogen in binnen- en buitenland. En bij uitgeverij Lannoo bracht hij onlangs ook het boek ‘Shadowology’ uit. Hij zal tijdens ‘Taste of GRiNT’ voor het eerst zijn werk fysiek tentoonstellen.

Voor de innerlijke mens komt Julius de Blanger optreden, met artistiek verantwoorde ‘amuses’ die ook gewoon lekker zijn.

‘Taste of GRiNT’ vindt plaats in de Verbrandendijk 15 in Zwijndrecht, op zaterdag 1 december van 10 tot 21 uur en zondag 2 december van 10 tot 17 uur. Info: www.grint.be.