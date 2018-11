Denk mee na over uitbouwen van trage wegen Kristof Pieters

18u46 0 Zwijndrecht Het Regionaal Landschap Schelde-Durme organiseert morgen, op woensdag 7 november, een gratis infoavond rond de toekomst van de trage wegen in Zwijndrecht en Burcht.

“Hoe groter de opkomst én hoe gevarieerder het publiek, hoe beter”, zegt gastvrouw Lies Vervaet. “We hopen dan ook een mooie mix van jonge en oudere mensen te mogen verwelkomen,van wandelaars en fietsers, maar ook van landbouwers, ruiters en menners, jeugdbewegingen en scholieren en buurtbewoners. Alleen zo kunnen de bestaande wensen en noden écht aan de oppervlakte komen. Dat is nodig om een netwerk van trage wegen te creëren waar zoveel mogelijk mensen plezier aan beleven.”

Tijdens de infoavond krijgt iedereen de nodige kaarten en tips. Op het einde van de rit zullen alle adviezen gebundeld en besproken worden en in een adviesnota worden doorgegeven aan het gemeentebestuur, dat zo een concreet actieplan aangeboden krijgt om het netwerk van tragewegen op te knappen.

Het gemeentebestuur is zelf vragende partij. De gemeente organiseert deze infoavond in samenwerking met het Regionaal Landschap Schelde-Durme en de Provincie Oost-Vlaanderen. Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig. De avond start om 20 uur in de raadzaal van het OCMW, Dorp-Oost 45 in Zwijndrecht.