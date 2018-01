De Lijn stuurt foute facturen op 02u43 0

De Lijn heeft een aantal facturen verstuurd van 5 euro administratiekosten voor de mobib-kaart naar inwoners van Zwijndrecht. Die kunnen via de gemeente gratis of aan een sterk verlaagd tarief abonnementen aanvragen. Het gemeentebestuur laat weten dat de factuur een fout van De Lijn is en deze facturen moeten niet betaald worden. Indien je toch de factuur betaald hebt, zal de Lijn zelf een brief sturen met de melding dat de 5 euro wordt teruggestort. Deze facturen werden namelijk onterecht gestuurd en waren niet volgens de afspraak tussen de gemeente met De Lijn.





Na overleg heeft De Lijn laten weten dat zij de fout zelf zal rechtzetten. (PKM)