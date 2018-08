De Gastronoom is wegenwerken beu en.... nodigt gemeentebestuur uit om te komen eten 21 augustus 2018

02u49 0 Zwijndrecht De vele wegenwerken zorgen ook voor inkomstenverlies bij handelaars. Youri De Vos, zaakvoerder van De Gastronoom in de Pastoor Coplaan, plaatste een ludiek bord op het voetpad waarbij hij het gemeentebestuur oproept om eens te komen eten om hem wat te steunen in deze moeilijke periode.

"Het zit me inderdaad hoog", geeft hij toe. "Al twee maand zit ik tussen twee werven van wegenwerken. Zowel in de Statiestraat als in de Pastoor Coplaan wordt gewerkt zodat er geen passage meer is en mensen nog moeilijk de zaak kunnen bereiken. Ik begrijp wel dat de werken nodig zijn, maar we hebben wel al héél veel geduld moeten uitoefenen. Onze keuken balanceert tussen die van een gastronomisch restaurant en een bistro, maar ik heb intussen ook gewone burgers en pasta op de kaart gezet om mensen te lokken die weinig tijd hebben of in de file hebben gestaan. Vooral voor de lunch zien we weinig mensen. Het inkomstenverlies is dan ook aanzienlijk. We hebben al een week extra verlof genomen tijdens het WK voetbal en nu moeten we ook nog eens deze moeilijke periode overbruggen."





