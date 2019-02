Davidsfonds lauwert junior journalisten Kristof Pieters

28 februari 2019

Davidsfonds Burcht organiseerde voor de 7e keer op rij de Junior Journalist wedstrijd, een schrijfwedstrijd voor alle leerlingen van het 5e en 6e leerjaar. Vier bestuursleden van Davidsfonds trokken naar de drie scholen van Burcht en Zwijndrecht om er de leerlingen warm te maken voor deze wedstrijd die dit jaar als thema kreeg: ‘Meesterschap’. Uiteindelijk deden ongeveer 150 leerlingen mee. De eindwinnaar werd Lander Doggen van Het Laar. De prijs voor beste fictie ging naar Briek De Backer van Simabu en het best opgebouwde verhaal was van Aiden Nagels van Het Laar. Marie De Decker kreeg een prijs voor het verhaal dat best passend was bij het thema en Verne De Munck (Simabu) bracht de meest positieve boodschap. Het meest aangrijpende verhaal was dat van Ayden Van Limbergen van De Krinkel. Alle winnaars ontvingen elk een mooie prijs maar ook alle andere deelnemers mochten een mooi aandenken mee naar huis. De zes winnende werkjes worden tentoongesteld in de bib van Zwijndrecht en later in Burcht.