Davidsfonds bundelt ‘mijmelarijen’ van Walther Verhulst Kristof Pieters

10 februari 2019

Het Davidsfonds Burcht heeft een dichtbundel samengesteld met werk van Walther Verhulst. Zijn echtgenote Mieke De Waele selecteerde een tachtigtal gedichten uit twee schriften vol poëzie die de Burchtse taalvirtuoos heeft neergepend en stelde die ter beschikking voor de bundel ‘Mijmelarijen’. Zijn liefde voor Burcht, taal en muziek staan centraal in de dichtbundel. Deze wordt verkocht voor het goede doel, als ondersteuning van het werk van de missionarissen Hugo Verhulst en Piet Goossens. Een inkijkexemplaar is ter beschikking in de bib in Burcht en in Zwijndrecht. Meer info via Marina Van Vlierberghe, voorzitter van Davidsfonds Burcht, marinavv@outlook.com of tel. 03 253 13 94.