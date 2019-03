Controle van zwaar vervoer op Krijgsbaan: 21 inbreuken Kristof Pieters

06 maart 2019

11u41 0 Zwijndrecht De politie Zwijndrecht heeft een controleactie georganiseerd van zwaar vervoer op de Krijgsbaan. Er werden maar liefst 21 inbreuken vastgesteld bij de 47 transporten die werden gecontroleerd.

De actie vond plaats op 27 februari maar de resultaten werden pas nu bekend gemaakt. De politie stelde 8 pv’s op voor het niet respecteren van de rij- en rusttijden of inbreuken op het gebruik van de tachograaf. Eén chauffeur was in overtreding met het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR) en bij 9 was de lading niet verzekerd. Ook werd een uitzonderlijk vervoer geverbaliseerd omdat er inbreuken waren vastgesteld. Van deze 21 inbreuken werden er 15 ter plaatse afgehandeld. Er werden voor 9.037 euro aan boetes uitgeschreven. Daarvan werd er ter plaatse 5.288 euro betaald.

Tijdens deze actie was er ook aandacht voor gsm-gebruik en gordeldracht. Er werden respectievelijk 7 chauffeurs op de bon geslingerd voor het niet-handenvrij bellen en 5 bestuurders kregen een onmiddellijk inning omdat ze geen gordel droegen.