Civiele Veiligheid test sirenes 05 april 2018

02u37 0

De elektronische sirenes die opgesteld staan in de risicozones rond de kerncentrale en Seveso-bedrijven, worden dagelijks getest op hun gebruiksbaarheid. Dit gebeurt via zogenaamde 'stille testen' die niet hoorbaar zijn voor de bevolking. Ieder trimester vinden er ook 'luide testen' plaats die iets meer vertellen over de hoorbaarheid. Een luide test zal plaatsvinden vandaag tussen 11.45 en 13.15 uur. Op dat ogenblik zal de sirene een nucleair alarmsignaal geven. Dit is een gemoduleerde huiltoon die na een korte onderbreking herhaald wordt. Na dit signaal zal uit de luidsprekers de gesproken boodschap 'proefsignaal' weerklinken. Wie vragen heeft, kan bellen naar 0800-94 113. (PKM)