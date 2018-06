Circus Ronaldo terug naar roots 12 juni 2018

Nanosh Ronaldo behoort tot de zevende generatie van de bijzondere circusfamilie Ronaldo. Een frisse waaier van circusartiesten en muzikanten trekken vanaf donderdag al hun registers open op maat van de onvervalste swingmuziek uit de 'golden forties'. Met de voorstelling 'Swing' opent hij een nieuw hoofdstuk en keert Ronaldo terug naar de formule van het oude circus en de carnivale. Deze voorstelling zal niet te zien zijn op de gekende festivals of grote theaterhuizen. Net zoals bij zijn grootvader zal de voorstelling in karavaan aan 25 km per uur van dorp tot dorp trekken. De tenten staan opgesteld op het Binnenplein naast het gemeentehuis. Er zijn voorstellingen op 14, 15, 16 en 17 juni van 20 tot 22 uur. Tickets kosten 15 euro. Info: waaigat@zwijndrecht.be of 03/250.49.90. (PKM)